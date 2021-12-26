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Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının ardından

26.12.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle: "Mücadelemizi sonuna kadar bırakmayacağız" - "İstediğimiz yerde değiliz. Üst sıralara çıkmamız gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, maç boyunca çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Zeki Murat Göle, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya istekli başladıklarını belirten Göle, "Golü bulana kadar istediğimiz baskıyı sağladık ve akabinde gol geldi. Ondan sonra rakibi önde karşılamada bazı problemler yaşadık. Bu periyotta Yeni Malatyaspor dengeyi sağladı. Pozisyonları da oldu. Daha sonra yaptığımız müdahalelerle ve kompakt bir oyunla bunu erittik ve devreye 1-0 önde girdik. İkinci yarıya başlarken 2. bölgede bekleyip enerjimizi kullanarak rakip kaleye gitmeyi düşündük. Bu da meyvelerini maç içinde verdi. Gol beklentisi en yüksek takımız ama bunu skora yansıtamıyoruz. Fenerbahçe genetiğine uygun bir pas oyunu oynatmaya çalışıyoruz. En çok pas yaptığımız ilk yarıyı geçirdik. Mücadelemizi sonuna kadar bırakmayacağız ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Zeki Murat Göle, "Sistemi yavaş yavaş oturtmaya çalışıyorduk. Milli takım arasına kadar bunun meyvelerini aldık. Daha sonra bazı dalgalanmalar oldu. Takım geriye gitmeye başladı. Sonra tekrar bir reaksiyon geldi, toparlamaya çalıştık ama yeterli olmadı. Tekrar son maçta takım umut verdi. İstediğimiz yerde değiliz. Üst sıralara çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas ile ilgili konuşan Zeki Murat Göle, "Pelkas'ın antrenman performansında sıkıntı yoktu. Yeterli süreyi bulamadı. Yavaş yavaş süre vermeye başladık. Ona çok inanıyoruz. Onu kazanmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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