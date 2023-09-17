Fenerbahçe, yeni sezona fırtına gibi başladı! 10 resmi maçta tek yenilgi bile yok...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada rakip kalede daha çok görünen taraf oldu. Ardından Fenerbahçe oyunda dengeyi sağlasa da ani gelişen atakta 31. dakikada misafir takım Buksa'nın golüyle öne geçti. Golün ardından toparlanan Fenerbahçe, 45+1. dakikada Dzeko'nun golüyle beraberliği buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler baskıyı artırdığı bölümde 56. dakikada Dzeko'nun ortasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 64. dakikada bireysel hatada Buksa'nın golüne engel olamadı ve skora yeniden denge geldi. Golün ardından oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-lacivertliler, 79. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

13 YIL SONRA BİR İLK

Bu galibiyetle puanını 12’ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürürken, aynı zamanda Süper Lig’de çıktığı 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı - lacivertliler, daha önce 2009/10 sezonunda aynı başarıyı tekrarlamıştı. Ligde 1 maçı eksik olan Kanarya, evinde Gaziantep FK’yı 2-1, iki zorlu deplasmanda da Samsunspor’u 2-0, MKE Ankaragücü’nü de 1-0 mağlup etmişti.

BU SEZON HER MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe, bu galibiyetle bu sezon oynadığı 10. resmi müsabakayı da kazanmayı başardı.

