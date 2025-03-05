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  4. Fenerbahçe yeni sezonun ilk iki transferini yapmak üzere! Jose Mourinho kesin talimatı verdi

Fenerbahçe yeni sezonun ilk iki transferini yapmak üzere! Jose Mourinho kesin talimatı verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2025 11:26
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Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, gözüne kestirdiği ilk iki ismi belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe yeni sezonun ilk iki transferini yapmak üzere! Jose Mourinho kesin talimatı verdi
Filip Kostic

Filip Kostic

SIR Sırbistan
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Bu yılı şampiyon olarak kapatacaklarına inanan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun transferlerini Şampiyonlar Ligi için yapacak. Jose Mourinho, kadroda bulunan iki oyuncunun bonservisinin alınmasını talep etti.

PERFORMANSLARINDAN MEMNUN

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Milan Skriniar ve Filip Kostic'in performanslarından memnun olan Jose Mourinho, iki oyuncunun da bonservislerinin alınmasını istedi. Satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kostic için Juventus ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, Skriniar için de PSG'ye haber gönderdi.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

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Jose Mourinho, gelecek sezonun planlamasını Fenerbahçe'de kalacağı için uzun zamanlı yapıyor. Birçok oyuncunun ismini yönetime veren Portekizli çalıştırıcı, öncelikle Kostic ve Skriniar'ın bonservisinin alınmasını istiyor.

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