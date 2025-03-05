Fenerbahçe yeni sezonun ilk iki transferini yapmak üzere! Jose Mourinho kesin talimatı verdi

Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Bu yılı şampiyon olarak kapatacaklarına inanan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun transferlerini Şampiyonlar Ligi için yapacak. Jose Mourinho, kadroda bulunan iki oyuncunun bonservisinin alınmasını talep etti.

PERFORMANSLARINDAN MEMNUN

Milan Skriniar ve Filip Kostic'in performanslarından memnun olan Jose Mourinho, iki oyuncunun da bonservislerinin alınmasını istedi. Satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kostic için Juventus ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, Skriniar için de PSG'ye haber gönderdi.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Jose Mourinho, gelecek sezonun planlamasını Fenerbahçe'de kalacağı için uzun zamanlı yapıyor. Birçok oyuncunun ismini yönetime veren Portekizli çalıştırıcı, öncelikle Kostic ve Skriniar'ın bonservisinin alınmasını istiyor.