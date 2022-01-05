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Son dakika: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Löw mü Jorge Jesus mu? İmza an meselesi

05.01.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe hoca arayışında mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Joachim Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme öneren sarı-lacivertliler, Alman hocayı ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. Deneyimli teknik direktörün teklife olumsuz yaklaşmadığı ve kısa süre içinde son kararını vereceği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe'de gündemdeki bir diğer isim de Jorge Jesus, sarı-lacivertliler Löw'den olumlu cevap alamaması durumunda Portekizli hoca için tüm şartları zorlayacak.

Son dakika: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Löw mü Jorge Jesus mu? İmza an meselesi

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kanarya'da Vitor Pereira sonrası teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oluyor. Sarı-lacivertliler, uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'le görüşmelerde son aşamaya geldi.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Teknik direktör seçimi konusunda oldukça titiz davranan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımı kalitesini ispatlamış bir hocaya emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda kapısı çalınan ilk isim olan Joachim Löw'e sarı-lacivertliler 2024 yılına kadar sözleşme önerdi. Teklife olumsuz yaklaşmayan Alman hocanın kısa süre içinde son kararını vermesi bekleniyor. Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Alman hoca ayrıca 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yaptı.

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JORGE JESUS LİSTEDE 2. SIRADA

Sarı-lacivertlilerde bir diğer hoca adayı ise Jorge Jesus. Son olarak Benfica'yı çalıştıran ve kısa süre önce görevinden ayrılan Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertlilerin gündemindeki hoca adayları içinde 2. sırada yer alıyor. Oynattığı hücuma dayalı futbol anlayışıyla dikkat çeken hoca, sarı-lacivertli taraftarların da takımın başında görmek istediği isimler arasında zirvedeki isimlerden biri.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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