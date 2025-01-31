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Fenerbahçe yeni transferi Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.01.2025 23:46
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Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertliler, Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe yeni transferi Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, sağ beke de Ognjen Mimovic'i transfer etti.

Sırp sağ bekin transferi için Kızılyıldız kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin transferi açıklamasından bir süre sonra İstanbul Havalimanı'na inen 20 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

"BİR AN ÖNCE TAKIMA KATILMAK İSTİYORUM"

Sırp futbolcu ise imza sonrası şunları söyledi: “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum”

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açıklama fenerbahçe
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