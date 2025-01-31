Fenerbahçe yeni transferi Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, sağ beke de Ognjen Mimovic'i transfer etti.

Sırp sağ bekin transferi için Kızılyıldız kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic 💛💙



Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’… pic.twitter.com/0T7F4MH303 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2025

Fenerbahçe'nin transferi açıklamasından bir süre sonra İstanbul Havalimanı'na inen 20 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

"BİR AN ÖNCE TAKIMA KATILMAK İSTİYORUM"

Sırp futbolcu ise imza sonrası şunları söyledi: “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum”