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Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertliler savunma hattına ilk transferini yapmak için harekete geçiyor. Barcelona’nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina için görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Sarı-lacivertli takımda futboldaki yeni oluşumun ardından transfer çalışmaları da başlıyor. Sportif Direktör Damien Comolli ve Başkan Ali Koç’un yoğun çalışmaları sonrası ilk isimler de ortaya çıkmaya başladı.

Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, Barça’nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina için Fenerbahçe’nin girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Beko ile Barcelona arasındaki yakın ilişkilerin transfer konularında avantaj sağlanacağı belirtilirken, bazı temasların olduğu kaydedildi.

Barça’da Umtiti ile sözleşme yenilenmesinin ardından savunmada düşünülmeyen Mina’nın bir takıma kiraya verilmesi bekleniyor. Ayrıca Barcelona’nın stopere transfer yapacağı, Mina’nın tamamen gözden çıkarıldığı aktarıldı.

Buna göre de 23 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe’nin iyi bir alternatif olacağı kaydedildi. Genç stoper için de Fenerbahçe’nin soruşturma yaptığı ve bazı görüşmelerin olduğu savunuldu. UEFA Finansal Fair Play konularını göz önünde bulunduran ve scout raporlarını inceleyen Fenerbahçe’nin Yerry Mina tarzı oyunculara yöneleceği ifade edildi.

(Skorer)

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Fenerbahçe Yerry Mina barcelona

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