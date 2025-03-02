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Fenerbahçe'yi Antalyaspor karşısında 9. dakikada öne geçirdi gol sevinciyle gündem yarattı! Mert Müldür'den Okan Buruk'a gönderme

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.03.2025 21:17
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Fenerbahçe'yi Antalyaspor karşısında henüz 9. dakikada 1-0 öne geçiren Mert Müldür'ün gol sevinci gündem oldu. Başarılı oyuncunun yaptığı gol sevinci Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi Antalyaspor karşısında 9. dakikada öne geçirdi gol sevinciyle gündem yarattı! Mert Müldür'den Okan Buruk'a gönderme
Mert Müldür

Mert Müldür

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de gol perdesini Mert Müldür açtı. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda golü bulan Müldür gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

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20:30 67'
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 0
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor

GOL SEVİNCİNDE GÖNDERME

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Tecrübeli oyuncu golün ardından yaptığı sevinçteki saat detayı dikkat çekerken, bu sevinç Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. Fenerbahçe resmi hesabı da Müldür'ün bu golünü paylaştı.

NE OLMUŞTU?

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Türkiye Kupası'nda oynanan ve 0-0 biten Konyaspor karşılaşmasının son dakikalarında maçın hakemine saatini göstererek maçı bitiren düdüğü çalması için tepki göstermişti.

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Okan Buruk Mert Müldür fenerbahçe
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