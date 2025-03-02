Fenerbahçe'yi Antalyaspor karşısında 9. dakikada öne geçirdi gol sevinciyle gündem yarattı! Mert Müldür'den Okan Buruk'a gönderme

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de gol perdesini Mert Müldür açtı. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda golü bulan Müldür gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

GOL SEVİNCİNDE GÖNDERME

Tecrübeli oyuncu golün ardından yaptığı sevinçteki saat detayı dikkat çekerken, bu sevinç Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. Fenerbahçe resmi hesabı da Müldür'ün bu golünü paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Türkiye Kupası'nda oynanan ve 0-0 biten Konyaspor karşılaşmasının son dakikalarında maçın hakemine saatini göstererek maçı bitiren düdüğü çalması için tepki göstermişti.

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