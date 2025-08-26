SPOR

Fenerbahçe'yi bin pişman etti! Ayrıldıktan sonra coştu... 9 golün 6'sı ondan geldi

Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalması üzerine takımdan gönderilen Joao Pedro, yeni takımında parlamaya devam ediyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen

2022-23 sezonu başında Cagliari'den 4.68 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, beklentileri karşılayamadı.

Bir sezon sonra Gremio'ya kiralanan İtalyan futbolcu, burada da istenen performansı sergileyemedi ve ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer oldu. Ancak Hull City'de de beklenen çıkışı yapamadı ve yeni sezon öncesi Meksika'nın San Luis takımına imza attı.

MEKSİKA'DA PARLIYOR

Joao Pedro'nun Meksika macerası etkileyici bir başlangıç yaptı. Lig ve kupada çıktığı ilk 8 maçta 8 gol kaydeden oyuncu, adeta yeniden doğdu. San Luis, ligin ilk 6 haftasında 9 gol atarken, bu gollerin 6'sını Joao Pedro üretti.

GOL KRALLIĞINDA LİDER

6 haftası geride kalan Meksika liginde 6 golle krallık yarışında zirvede yer alan Joao Pedro, performansıyla dikkat çekiyor.

