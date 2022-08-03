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Fenerbahçe'yi eleyen Dinamo Kiev, ilk maçında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti! "Bize gol atanın bahtı açılıyor"

03.08.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'yi turnuva dışına iterek yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda devam eden Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Sturm Graz ile oynadığı ilk mücadele rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kiev ekibinin tek golü Karavayev'den gelirken, bu gol Fenerbahçeli taraftarları isyan ettirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi eleyen Dinamo Kiev, ilk maçında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti! "Bize gol atanın bahtı açılıyor"
Oleksandr Karavayev

Oleksandr Karavayev

UKR Ukrayna
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Dinamo Kiev
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. ön eleme turu mücadeleleri ile devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundan katıldığı ve Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleştiği turnuvada Sarı-Lacivertliler, rakibin 0-0'ın rövanşında 2-1 mağlup olarak elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme durumunda kalmıştı.

DINAMO KIEV AVANTAJI CEBİNE KOYDU!

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Fenerbahçe'yi geçerek yoluna 3. ön eleme turunda devam etme hakkı kazanan Dinamo Kiev, Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantajı cebine koymayı başardı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 9 Ağustos Salı günü oynanacak.

KARAVAYEV YİNE ATTI!

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Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve 511 gün sonra Sarı-Lacivertli ekibe gol atarak takımına turu getiren Karavayev, Sturm Graz karşısında da karşılaşmanın 28. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar "Bize gol atanın bahtı açılıyor" yorumunda bulundu.

3. ön eleme turunda gecenin sonuçları:

Bodo Glimt 5-0 Zalgiris Vilnius
Karabağ 1-1 Ferencvaros
Maccabi Haifa 4-0 Apollon Limassol


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fenerbahçe oleksandr karavayev son dakika fenerbahçe
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