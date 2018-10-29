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Fenerbahçe'yi Erwin Koeman çalıştırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2018 16:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'yi Erwin Koeman çalıştırdı

Can Bartu Tesisleri’nde, antrenör Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanı, MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

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Erwin Koeman Fenerbahçe

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