Fenerbahçe'yi şok eden istatistikler! ''O eski Jose Mourinho değil...'' İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında seyircisi önünde Galatasaray'a mağlup olan Jose Mourinho, bu sonuç sonrası eleştirilerin hedefi haline geldi. Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon takımın başında bulunan İsmail Kartal ile kıyaslanmaya başlandı.

Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puan toplayarak rekor kırmıştı.

Puan rekoru dışında da birçok rekora imza atan İsmail Kartal ile sezon sonu yollar ayrılmıştı.

Onun yerine göreve getirilen dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun sergilediği performans, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı.

İSMAİL KARTAL'IN GERİSİNDE KALDI

Mourinho'lu Fenerbahçe bu sezon maç başına 2.3 gol ortalaması tutturdu. Geçtiğimiz sezonki İsmail Kartal'lı Fenerbahçe'de ise bu sayı maç başına 2.6'ydı. Gol beklentisinde ise 2.4'e 2.1 İsmail hoca önde yer alıyor.

'İYİ SAVUNMA YAPTIRIYOR''

İki hocada maç başına kalesinde gördüğü gol ortalaması 0.8 olarak istatistiklere yansıyor. 'İyi savunma yaptırıyor' denilen Portekizli hocanın kalesindeki gol beklentisi 0.75'ken sarı - lacivertlilerin geçen sezon kalesindeki gol beklentisi 0.68'di.

''O ESKİ MOURINHO DEĞİL''

Portekiz medyasından A Bola, Mourinho ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mourinho'nun üzerinde büyük bir baskı var. O eski Mourinho değil" ifadelerini kullandı.

ARADA DAĞLAR KADAR FARK VAR

Sarı - lacivertlilerin başında İsmail Kartal, yıllık 10 milyon lira kazanırken, yeni sezonla birlikte takımın başına geçen Jose Mourinho yıllık 10 milyon Euro'yu cebine koyuyor.