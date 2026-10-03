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Galatasaray'da Victor Osimhen'den maç öncesi haber var!

Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen'in tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle sahalara dönme süresi kısaldı. Teknik heyetin risk almaktan kaçındığı Nijeryalı golcünün, Cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında süre alması bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den maç öncesi haber var!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Başakşehir mücadelesinde sakatlık yaşayarak oyunu yarıda bırakan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'den sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milli arada ülkesine gitmesine rağmen milli maçlarda forma giymeyen ve tedavi süreci titizlikle yürütülen Nijeryalı futbolcunun sahalara dönüş süresi öne çekildi. Sağlık heyeti oyuncuyu riske etmeme konusunda hassasiyet gösterirken, süreç sarı-kırmızılı teknik heyetle koordineli bir şekilde ilerletiliyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un durumunu yakından takip ettiği yıldız futbolcunun, 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında sahada yer alması planlanıyor. Oyuncusunu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona maçı öncesinde hazır hale getirmek isteyen Okan Buruk'un, Osimhen'i mücadeleye ilk 11'de başlatmayı düşünmediği ancak maçın gidişatına göre yarım devre süre vermeyi hesapladığı öğrenildi.

Haftalık ilerlemenin durumuna bağlı olarak golcü oyuncunun maça ilk 11'de başlayıp en az 60 dakika sahada kalması ihtimali de masada tutuluyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan Victor Osimhen, 6 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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