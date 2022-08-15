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Fenerbahçe'yi tek başına sırtladı! Enner Valencia'dan müthiş performans...

15.08.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa maçına performansıyla damga vuran Enner Valencia, 2 gol, 1 asistlik oyunuyla göz doldurdu. Sosyal medyada Valencia'nın bu performansından sonra yüzlerce Tweet atıldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de, "Enner Valencia, sakatlık falan yaşamazsa benim için gol krallığının 1 numaralı adayı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi tek başına sırtladı! Enner Valencia'dan müthiş performans...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Enner Valencia rüzgarı esti. 2 gol, 1 asistlik performansıyla Kasımpaşa'yı adeta tek başına yıkan yıldız oyuncu hakkında sosyal medyada övgü dolu sözler söylendi.

"FENERBAHÇE FORVET ALMASIN"

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Forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe'de Valencia'nın bu performansı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar "Yönetim forvet falan almasın. Valencia bize yeter" şeklinde yorumlarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN: "GOL KRALLIĞININ BİR NUMARALI ADAYI"

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Yorumcu Rıdvan Dilmen, Ekvadorlu futbolcu için "Enner Valencia, sakatlık falan yaşamazsa benim için gol krallığının 1 numaralı adayı. Fenerbahçe forvet arıyor ancak olağanüstü bir oyuncu almıyorsanız eğer öncelik olmamalı." yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Enner Valencia fenerbahçe
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