Fenerbahçe'yi tek başına sırtladı! Enner Valencia'dan müthiş performans...

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Enner Valencia rüzgarı esti. 2 gol, 1 asistlik performansıyla Kasımpaşa'yı adeta tek başına yıkan yıldız oyuncu hakkında sosyal medyada övgü dolu sözler söylendi.

"FENERBAHÇE FORVET ALMASIN"

Forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe'de Valencia'nın bu performansı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar "Yönetim forvet falan almasın. Valencia bize yeter" şeklinde yorumlarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN: "GOL KRALLIĞININ BİR NUMARALI ADAYI"

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Ekvadorlu futbolcu için "Enner Valencia, sakatlık falan yaşamazsa benim için gol krallığının 1 numaralı adayı. Fenerbahçe forvet arıyor ancak olağanüstü bir oyuncu almıyorsanız eğer öncelik olmamalı." yorumunu yaptı.



