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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Oosterwolde'nin son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Sturm Graz maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumunu açıkladı. MR sonucunda Hollandalı futbolcunun arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilirken, tedavisine başlandı. İlk değerlendirmelere göre yıldız oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Oosterwolde'nin son durumu belli oldu
Cevdet Berker İşleyen
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz karşılaşmasında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir.

Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Fenerbahçe yi yıkan haber! Oosterwolde nin son durumu belli oldu 1

Öte yandan ilk değerlendirmelere göre Jayden Oosterwolde'nin 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öne sürüldü. Oyuncunun dönüş sürecinin tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanması bekleniyor.

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Sakatlık son dakika fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Kibirli ingiliz hakem faul bile çalmadı ..terbiyesiz adam
@sedat_kalfa_1930 O pozisyonda faul yoktu ama
ostervolde mi yuldız.
Adam Dribling atarken adelesi attı. Sakatlığından dolayı kendini yere bıraktı. Bazı futbol cahilleride faul bekliyor. O zaman bende hakemi aldatmaya hareketten dolayı sarı kart bekleyeyim. Nasıl futbol görüşünüz var hayret yaw. Geçmiş olsun. Sezon öncesi kötü oldu.
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