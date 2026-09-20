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Süper Lig'in eski yıldızı maç öncesinde silindirin altında kaldı!

Tayland ekibi PT Prachuap forması giyen Andros Townsend, maç öncesi ısınma sırasında korku dolu anlar yaşadı. Topa müdahale ettiği sırada saha silindirinin çarptığı İngiliz futbolcu, aracın bacağının üzerinden geçmesine rağmen karşılaşmada forma giydi.

Süper Lig'in eski yıldızı maç öncesinde silindirin altında kaldı!
Cevdet Berker İşleyen

Tayland ekibi PT Prachuap forması giyen 35 yaşındaki Andros Townsend, maç öncesi ısınma sırasında oldukça tehlikeli bir kazanın eşiğinden döndü. Deneyimli futbolcunun topa müdahale ettiği sırada saha silindirinin çarpması büyük korku yarattı.

SAHA SİLİNDİRİ BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Karşılaşma öncesi takım arkadaşlarıyla birlikte ısınan Townsend, topuğuyla topa dokunmak istediği sırada hareket halindeki saha silindirinin çarpmasıyla dengesini kaybetti. Araç, İngiliz futbolcunun bacağının üzerinden geçerken çevresindeki takım arkadaşları büyük panik yaşadı.

Korkutan kazanın ardından Townsend'ın durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sakatlık yaşamadığı açıklandı. Deneyimli oyuncunun kısa süre sonra maça devam edebilecek durumda olması dikkat çekti.

Süper Lig in eski yıldızı maç öncesinde silindirin altında kaldı! 1

KAZA SONRASI MAÇTA FORMA GİYDİ

Yaşadığı talihsiz olaya rağmen Townsend, PT Prachuap'ın Pattani ile oynadığı karşılaşmada forma giymeyi başardı. Mücadeleyi 3-0 kazanan PT Prachuap'ta İngiliz futbolcu, karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil oldu.

"TAYLAND FUTBOLUNDA SIRADAN BİR GÜN DAHA"

Townsend, yaşanan kazanın görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı. 35 yaşındaki futbolcu, videoyu "Tayland futbolunda sıradan bir gün daha... İyiydi!" ifadeleriyle yeniden yayımladı.

Süper Lig in eski yıldızı maç öncesinde silindirin altında kaldı! 2

AVRUPA KARİYERİNDE ANTALYASPOR DA VAR

İngiltere'de son olarak 2023-2024 sezonunda Luton Town forması giyen Townsend, Avrupa'daki kariyerine Antalyaspor'da da devam etmişti. Deneyimli futbolcu, Tayland macerasında ise Kanchanaburi Power formasını giydikten sonra PT Prachuap'a geçti.

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Antalyaspor son dakika
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