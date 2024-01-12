Fenerbahçe yıldızları birer birer Kadıköy'e indiriyor! Rade Krunic yola çıktı geliyor...

Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona yakın. Bosna Hersekli oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu İstanbul’a getiriyor.

15.30'DA İSTANBUL'DA

30 yaşındaki futbolcu taşıyacak özel uçak, bugün Milano’dan havalanacak ve 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inecek.

4.5 MİLYON EURO

Krunic için Fenerbahçe yönetimi Milan'a 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile 3.5 senelik sözleşmeye imza atacak. Krunic’in bonuslarla birlikte yılda 3.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş kazanacak.

RESMİ İMZAYI ATACAK

Krunic’in, kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.





