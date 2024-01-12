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Fenerbahçe yıldızları birer birer Kadıköy'e indiriyor! Rade Krunic yola çıktı geliyor...

12.01.2024 12:56 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul’a geliyor. Krunic’i taşıyan uçak, 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek.

Fenerbahçe yıldızları birer birer Kadıköy'e indiriyor! Rade Krunic yola çıktı geliyor...
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Milan
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Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona yakın. Bosna Hersekli oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu İstanbul’a getiriyor.

15.30'DA İSTANBUL'DA

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30 yaşındaki futbolcu taşıyacak özel uçak, bugün Milano’dan havalanacak ve 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inecek.

4.5 MİLYON EURO

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Krunic için Fenerbahçe yönetimi Milan'a 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile 3.5 senelik sözleşmeye imza atacak. Krunic’in bonuslarla birlikte yılda 3.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş kazanacak.

RESMİ İMZAYI ATACAK

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Krunic’in, kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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