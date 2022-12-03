Fenerbahçe yine geri döndü! Bu kez de Villarreal, sarı - lacivertlilerden nasibini aldı...

Takımlar, FIFA Dünya Kupupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalabilmek için büyük çaba harcıyor. Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King kaydetti. Villarreal'in tek sayısı 24. dakikada Capoue'den geldi.

Daha önce Rayo Vallecano'yu da 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle üst üste oynadığı 2. maçta da geri dönmeyi başardı.

SERDAR DURSUN'DAN BÜYÜK JEST

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Serdar Dursun, Rayo Vallecano ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Joao Pedro'yu unutmadı ve jest olarak formasını tribünlere gösterdi.

Hazırlık maçlarına devam edecek olan Fenerbahçe; 7 Aralık Çarşamba günü Alanyaspor, 10 Aralık Cumartesi günü ise Salernitana ile karşılaşacak.

