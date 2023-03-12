SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe yönetimi o talep sonrası şaştı kaldı! Gustavo Henrique 'gönderilecek' haberleri sonrası Sarı-Lacivertliler'den alacaklarını peşin olarak talep etti

Fenerbahçe yönetimi o talep sonrası şaştı kaldı! Gustavo Henrique 'gönderilecek' haberleri sonrası Sarı-Lacivertliler'den alacaklarını peşin olarak talep etti

12.03.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer döneminde kadrosunu Emre Demir, Samet Akaydın ve Oosterwolde isimleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de gözden düşen bazı isimler için ayrılık görüşmeleri yapılırken, bu oyunculardan biri de beklentilerin altında kalan Gustavo Henrique olmuştu. 29 yaşındaki Brezilyalı ile görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetimi, gelen talep sonrası şaştı kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe yönetimi o talep sonrası şaştı kaldı! Gustavo Henrique 'gönderilecek' haberleri sonrası Sarı-Lacivertliler'den alacaklarını peşin olarak talep etti
Gustavo Henrique

Gustavo Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemini Emre Demir, Samet Akaydın ve Oosterwolde transferiyle tamamlarken, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyet moralleri hayli bozmuştu.

YÖNETİM ŞAŞTI KALDI

1677868117260-1673502594050-1599635120160-ali

Sezon sonu için de transfer temaslarına şimdiden başlayan Sarı-Lacivertliler, yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Flamengo'dan kadroya katılan ve son haftalarda özellikle Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın kadroya katılmasının ardından forma şansı bulmakta zorlanan Gustavo Henrique'den gelen hamleyle şaşkına uğradı.

ALACAKLARINI PEŞİN İSTEDİ

thumbs_b_c_c8147be0c7db00269e8e5d66a0eb35a8

Flamengo'dan kiralık olarak kadroya katılan oyuncuyla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe oyuncu ile görüşmeleri sürdürürken, 29 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan bölümündeki alacaklarını talep etmesi üzerine görüşmeler çıkmaza girdi. Lincoln Henrique'nin yönetimden ayrılmak için alacaklarının hepsini peşin istediği gelen bilgiler arasında.

22 MAÇTA 3 GOL

631a4b2c50acca3514e7de0c

Sezon başında ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile 22 maça çıktı. Savunma oyuncusu, bu maçlarda 3 gol atmayı başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe açıkladı: 1 ay yok!Fenerbahçe açıkladı: 1 ay yok!
Kafalar, yumruklar havada uçuştu! Göztepe - Pendikspor maçında saha savaş alanına döndü!Kafalar, yumruklar havada uçuştu! Göztepe - Pendikspor maçında saha savaş alanına döndü!
Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı!Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika Gustavo Henrique fenerbahçe fesih Süper Lig ligi transfer dönemi ust yaşında süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

Deplasman dönüşü trafik kazası! İki futbolcunun durumu ağır

Deplasman dönüşü trafik kazası! İki futbolcunun durumu ağır

Kafalar, yumruklar havada uçuştu! Göztepe - Pendikspor maçında saha savaş alanına döndü!

Kafalar, yumruklar havada uçuştu! Göztepe - Pendikspor maçında saha savaş alanına döndü!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi dibe itiyor

Galatasaray, Fenerbahçe'yi dibe itiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.