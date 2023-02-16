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Fenerbahçe yönetimi Trabzon maçına gidiyor! Depremzedeler için gün birlik günü...

16.02.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor-Basel maçına gideceklerini duyurdu. Ali Koç önderliğindeki ekibin Trabzon'a giderek bu zorlu maçta bordo-mavililere destek olacağı açıklandı.

Fenerbahçe yönetimi Trabzon maçına gidiyor! Depremzedeler için gün birlik günü...

Fenerbahçe yönetimi bu akşam oynanacak Trabzonspor-Basel maçı için Trabzon'a gidiyor. Sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu açıkladı.

"FELAKETİNİN YARALARINI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Bugün Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz ve diğer kulüp başkanlarıyla birlikte Trabzon'a, geliri depremzedelere bağışlanacak Trabzonspor-Basel Av.Konf.Ligi maçına gideceğiz.Futbolun sevgi,dostluk,kardeşlik plâtformunda buluşup,deprem felaketinin yaralarını birlikte saracağız." dedi.

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