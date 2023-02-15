Herkes bu maçı konuşacak! Trabzonspor Basel karşılaşmasında o dakikalarda tezahürat yasağı, 4.17'de ise...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek.
Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Bordo-mavili ekip, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle maç sırasında tezahürat yapılmasını istemediği dakikaları paylaştı.
Yapılan açıklamada, Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istedi.
Öte yandan bu dakikalar karşılaşma esnasında skorbord'da vurgulanacağı belirtilirken, karşılaşmanın acı depremin gerçekleştiği saat olan 4.17'nci dakikasında 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' tezahüratı yapılacak.