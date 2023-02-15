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Herkes bu maçı konuşacak! Trabzonspor Basel karşılaşmasında o dakikalarda tezahürat yasağı, 4.17'de ise...

15.02.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında sahasında Basel'i konuk edecek olan temsilcimiz Trabzonspor karşılaşmaya dair son hazırlıklarını tamamlarken, mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala bordo-mavili ekipten bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Trabzonspor, Basel maçında tezahürat yapılmaması gereken dakikaları açıkladı. İşte detaylar...

Herkes bu maçı konuşacak! Trabzonspor Basel karşılaşmasında o dakikalarda tezahürat yasağı, 4.17'de ise...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek.

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Bordo-mavili ekip, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle maç sırasında tezahürat yapılmasını istemediği dakikaları paylaştı.

O DAKİKALARDA TEZAHÜRAT YAPILMAYACAK

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Yapılan açıklamada, Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istedi.

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DAKİKALAR 4.17'Yİ GÖSTERİRKEN...

11-24

Öte yandan bu dakikalar karşılaşma esnasında skorbord'da vurgulanacağı belirtilirken, karşılaşmanın acı depremin gerçekleştiği saat olan 4.17'nci dakikasında 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' tezahüratı yapılacak.

  1. Dakika - Adana
  2. Dakika - Adıyaman
  3. Dakika - Diyarbakır
  4. Dakika - Gaziantep
  5. Dakika - Hatay
  6. Dakika - Malatya
  7. Dakika - Kahramanmaraş
  8. Dakika - Şanlıurfa
  9. Dakika - Kilis
  10. Dakika - Osmaniye

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