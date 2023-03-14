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Fenerbahçe yönetiminden Sevilla maçı öncesi flaş hamle!

14.03.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta Sevilla'ya 2-0 mağlup olarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de turu geçme inancı oldukça fazla. Özellikle Jorge Jesus'un oyuncuları motive ettiği ve Sevilla karşısında net bir skor almayı planladığı öğrenildi. Teknik heyet ve oyuncular da yönetime çeyrek finale kalma sözü verdi. Yönetimden bu söz sonrası flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe yönetiminden Sevilla maçı öncesi flaş hamle!

Fenerbahçe, Sevilla'yı 2-0'ın rövanşında İstanbul'da ağırlayacak. Alınacak her türlü galibiyette sarı-lacivertlilerin tur atlayacağı bilinirken, Fenerbahçe yönetimi de oyunculara büyük bir sürprize imza atacak.

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

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Instagram hesabından bir video paylaşan Portekizli teknik direktör, paylaşımın açıklama kısmına, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini yazdı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ PRİM HAZIRLIĞINDA

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Fenerbahçe yönetimi, Sevilla maçını çok önemsiyor. Oyunculara moral vermek için tüm ekiple yemek organizasyonu hazırlayan sarı-lacivertliler, Sevilla maçının kazanılması halinde oldukça yüksek bir prim ödeyecek.


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