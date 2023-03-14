Fenerbahçe yönetiminden Sevilla maçı öncesi flaş hamle!

Fenerbahçe, Sevilla'yı 2-0'ın rövanşında İstanbul'da ağırlayacak. Alınacak her türlü galibiyette sarı-lacivertlilerin tur atlayacağı bilinirken, Fenerbahçe yönetimi de oyunculara büyük bir sürprize imza atacak.

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Instagram hesabından bir video paylaşan Portekizli teknik direktör, paylaşımın açıklama kısmına, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini yazdı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ PRİM HAZIRLIĞINDA

Fenerbahçe yönetimi, Sevilla maçını çok önemsiyor. Oyunculara moral vermek için tüm ekiple yemek organizasyonu hazırlayan sarı-lacivertliler, Sevilla maçının kazanılması halinde oldukça yüksek bir prim ödeyecek.



