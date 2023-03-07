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Fenerbahçe yönetimini masadan kaldırdı! Enner Valencia'nın istediği ücret ortaya çıktı

07.03.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Valencia ile görüşme yapan sarı-lacivertliler teklifini sundu. Valencia'nın karşı teklifi ise Fenerbahçelilerin elini kolunu bağladı.

Fenerbahçe yönetimini masadan kaldırdı! Enner Valencia'nın istediği ücret ortaya çıktı
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Liglere ara verilmeden önce ayrılık hakkında konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı. Valencia konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

1,7 ÖNERDİLER, 2,5 İSTEDİ!

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Fenerbahçe yönetimi, Valencia'ya 1.7 milyon Euro önerdi. Fakat Valencia cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllık sözleşme ve yıllık 2,5 milyon Euro garanti para isteyen Valencia, görüşmeleri şimdilik tıkadı.

"UMARIM KALIRIM"

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Ekvadorlu futbolcu "Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaj yaparız. Takım iyi gittiği sürece ben de mutluyum. Bu galibiyeti yanımızda olmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım" demişti.

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