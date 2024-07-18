Fenerbahçe, Youssef En-Nesyr transferini bitirmek üzere! Taraftarlar nöbete başladı...

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferi mutlu sona artık çok yakın. Sevilla'ya yapılan son teklifin olumlu görüldüğü ifade edildi.

20 + 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Sevilla'ya son teklifi geçtiğimiz gün iletti. 20 milyon Euro nakit + 2 milyon Euro bonuslu bir paket öneren sarı-lacivertliler, Sevilla'dan olumlu dönüş aldı.

GOLCÜ OYUNCU HAZIR BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin Sevilla ile anlaşmasını bekleyen En-Nesyri, sarı-lacivertlilerin 4 yıllık mukavelesini şimdiden kabul etti. Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta, 20 gol, 3 asistlik performans göstererek göz doldurmuştu.