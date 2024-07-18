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Fenerbahçe, Youssef En-Nesyr transferini bitirmek üzere! Taraftarlar nöbete başladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.07.2024 07:57
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Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri nöbeti her an mutlu sonuçlanabilir. Bir süredir ilgilenilen yıldız oyuncu için kulübü Sevilla ikna olmak üzere olduğu duyuruldu. Mourinho'nun çok istediği isimlerin başında gelen Youssef En-Nesyri için taraftarlar geri sayıma geçti.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyr transferini bitirmek üzere! Taraftarlar nöbete başladı...

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri transferi mutlu sona artık çok yakın. Sevilla'ya yapılan son teklifin olumlu görüldüğü ifade edildi.

20 + 2 MİLYON EURO

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Fenerbahçe, Sevilla'ya son teklifi geçtiğimiz gün iletti. 20 milyon Euro nakit + 2 milyon Euro bonuslu bir paket öneren sarı-lacivertliler, Sevilla'dan olumlu dönüş aldı.

GOLCÜ OYUNCU HAZIR BEKLİYOR

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Fenerbahçe'nin Sevilla ile anlaşmasını bekleyen En-Nesyri, sarı-lacivertlilerin 4 yıllık mukavelesini şimdiden kabul etti. Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta, 20 gol, 3 asistlik performans göstererek göz doldurmuştu.

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transfer fenerbahçe sevilla
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