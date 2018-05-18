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Fenerbahçe-Zalgiris maçının en değerli oyuncusu Bobby Dixon seçildi!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek, üst üste üçüncü kez adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe-Zalgiris maçının en değerli oyuncusu Bobby Dixon seçildi!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Doğuş, sert savunmasının katkısıyla 39-33 önde tamamladı. İkinci yarıda Zalgiris zaman zaman maça ortak olsa da sarı-lacivertli takım sahadan 76-67 galip ayrılarak ilk finalist oldu.

Üst üste 4. kez Dörtlü Final'de yer alan sarı-lacivertliler, 2014-2015'te yarı finalde elenmişti. Fenerbahçe 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise finale kalmayı başardı. Bu sezon da adını şampiyonluk maçına yazdıran sarı-lacivertliler, bu başarıyı üst üste 3. kez yakaladı.

Final 20 Mayıs'ta

Fenerbahçe Doğuş'un mücadele edeceği final karşılaşması 20 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Real Madrid-CSKA Moskova maçının galibi olacak. Final maçı TSİ 21.00'de başlayacak.

Obradovic 12. kez finalde

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi'nde 12. kez finale çıkma mutluğu yaşadı.

Avrupa Ligi'nin en başarılı başantrenörü olan Obradovic, 17. kez yer aldığı Dörtlü Final'de takımını bir kez daha finale taşımayı başardı.

Daha önce Panathinaikos'u 6, Real Madrid, Badalona ve Partizan'ı birer kez finale çıkartan Obradovic, Fenerbahçe'yi ise 3. kez son iki takım arasına taşıdı.

Obradovic, daha önce 11 kez yer aldığı finalde 9 defa kupayı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'nin en fazla şampiyon olan başantrenörü unvanını elinde bulunduran Obradovic, 10. kupa sevincini yine sarı-lacivertlilerle yaşamak için ter dökecek.

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Ali Muhammed'den müthiş katkı

Fenerbahçe Doğuş'ta kenardan oyuna dahil olan Ali Muhammed, takımına verdiği katkıyla galibiyette başrol oynadı.

Milli basketbolcu, ilk yarıda sadece 3 dakika 6 saniye görev aldı ve 5 sayı kaydetti.

Üçüncü çeyreğin sonunda oyuna tekrar dahil olan 35 yaşındaki oyuncu, 10'u son periyotta olmak üzere sahada kaldığı 11 dakika 48 saniyede toplam 19 sayı üretti.

Sarı-lacivertlilerin son çeyrekte attığı 22 sayının 12'si Ali Muhammed'den geldi.

Zalgiris'in oyuna ortak olmaya başladığı anlarda sahne alan Ali Muhammed, dış atışlardan bulduğu basketlerle takımına rahat nefes aldırdı.

Ali Muhammed, gösterdiği performansla mücadelenin MVP'si seçildi.

4 isim ilk kez

Sarı-lacivertlilerde, 4 oyuncu kariyerlerinde ilk kez Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele etti.

Fenerbahçe Doğuş'a sezon başı katılan Jason Thompson, Nicola Melli, Brad Wanamaker ve Marko Guduric, Zalgiris karşısında forma şansı bularak bu seviyede ilk kez parkeye çıktı.

Daha önce Dörtlü Final tecrübesi bulunmayan Sinan Güler ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

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Takım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun be büyük takım.Grur duydum 4 senede 3 final müthiş başarı ekol oldunuz.
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