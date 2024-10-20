Fenerbahçe zirve yarışında ağır yara aldı! Milli ara dönüşü Samsun'da iki puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler 2 kez öne geçtiği karşılaşmada 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı - lacivertliler gollerini Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in ayağından bulurken, Karadeniz ekibi Carlo Holse ve Soner Aydoğdu ile sevindi.

Bu sonuçla birlikte ligde 3. defa puan kaybı yaşan Jose Mourinho'nun öğrencileri puanını 17'ye yükseltti ancak zirve yarışında ağır darbe aldı. Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor ise yenilmezlik serisini 5'e çıkararak puanını 19'a çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı.

5 MAÇ 5 GOL: DUSAN TADIC

Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Dusan Tadic, sarı - lacivertli forma ile ligde çıktığı son 5 maçta 5. kez fileleri havalandırmayı başardı. Sırp yıldız UEFA Avrupa Ligi'nde de Twente karşılaşmasında beraberlik golünü atmıştı.

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

İlk yarının sonlarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası, hakem Ali Meteoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılan Fred, gelecek hafta oynanacak olan Bodrumspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

OOSTERWOLDE DEVAM EDEMEDİ

Samsun'da oynanan maça ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Genç oyuncu 76. dakikada yerini Samet Akaydin'a bıraktı.

ANLAMLI PANKART

Karadeniz temsilcisinin taraftarları, tribünlerde kırmızı-beyaz renklerden oluşan kartonlarla "Samsunspor" koreografisi hazırladı.

Sol kale arkası tribündeki taraftarlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldiğini haber veren İstiklal Savaşı Gazetesi'nin manşeti bulunan dev pankart açtı.