Fenerbahçe, zorlu Kayserispor deplasmanından 2 golle döndü! Ferdi Kadıoğlu'nun füzesi sosyal medyada gündem oldu!

Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında kazanarak farkın açılmasını önlemek istiyordu. Mutlak 3 puan parolasıyla bu mücadeleye çıkan sarı-lacivertliler, Çağdaş Atan'ın formda takımı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmada 6. dakikada Lincoln'ün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı şık ortaya ceza sahası içinde etkili bir kafa vuruşu yapan Enner Valencia, takımını öne geçirdi.

VALENCIA 100. MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıkan Valencia, bu sezonki 23. golünü kaydetti.

ARDA GÜLER NET GOLÜ KAÇIRDI

Valencia, sağ kanattan hareketlenen takım arkadaşı Arda Güler'e topu gönderdi. Kayserispor kalecisiyle karşı karşıya kalan Arda Güler, topu kaleciden kurtaramadı ve net pozisyonu harcadı.

ALTAY, GOLE İZİN VERMEDİ

Ender gelişen Kayserispor ataklarında Miguel Cardoso, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalırken yaptığı vuruşu Altay çıkarmayı başardı.

ALTAY, KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Yaşanan pozisyonun hemen ardından Kayserispor yine etkili geldi. Miguel Cardoso'nun kafa vuruşu Arif Kocaman'ı ceza sahası içinde karşı karşıya bıraktı. Pozisyonun tamamlanması ile ofsayt bayrağı kalksa da Altay Bayındır, Arif Kocaman'ın karşı karşıya yaptığı vuruşta da kurtarışıyla ev sahibi ekibe gol şansı vermemişti.

FERDİ KADIOĞLU FÜZE GÖNDERDİ!

Fenerbahçe'nin sol kanattan paslaşarak kullandığı korner sonrası Miha Zajc'ın pasında Ferdi Kadıoğlu'nun çok uzak mesafeden muhteşem şutu, ağlara gitti. İnanılmaz bir vuruşla topu ağlara gönderen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu sosyal medyada gündem oldu.

SON DAKİKA GOLÜ!

Mücadelenin son anlarında Kayserispor'da Arif topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1!

