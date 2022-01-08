Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Teknik ve taktik çalışmaların ardından üçer grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamlandı.

Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla sonlandırdı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

