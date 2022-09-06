Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



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