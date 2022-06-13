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Fenerbahçe'den Özdağ'ın "Gustavo" paylaşımına tepki

13.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübü: "Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir."

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Gustavo" paylaşımına tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterilerek, şunlar ifade edildi:

"Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki, Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ'dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor, kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dahil edilmemesini rica ediyoruz."

Bu arada Özdağ'ın paylaşımına, Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada tepki gösterdi.

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