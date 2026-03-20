Fenerbahçeli Asensio'ya Milli şok! Müthiş serisine İspanya kapıyı kapattı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig’e damgasını vuran Marco Asensio, İspanya Milli Takımı’ndan gelen haberle şok yaşadı! Sarı-lacivertli ekipte 13 gol ve 14 asistlik devasa bir katkı sağlamasına rağmen teknik direktör Luis de la Fuente'nin hazırlık maçları kadrosuna dahil edilmeyen 30 yaşındaki yıldız, sergilediği muazzam performansa rağmen veto yedi.

Burak Kavuncu
İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
İspanya Futbol Federasyonu Sırbistan ve Mısır ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

FENERBAHÇE’NİN YILDIZI ASENSIO’YA MİLLİ ŞOK: LUIS DE LA FUENTE’DEN VETO!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon fırtınalar estiren Marco Asensio, İspanya Milli Takımı’ndan gelen haberle sarsıldı. Sarı-lacivertli ekipte sergilediği performansla eski günlerine dönüş sinyalleri veren 30 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Sırbistan ve Mısır ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin açıkladığı listede ismini göremeyen yıldız oyuncu, milli formayı yeniden giyme hayallerini bir sonraki döneme ertelemek zorunda kaldı.

Asensio’nun kadroya çağrılmaması, özellikle bu sezon ortaya koyduğu istatistikler göz önüne alındığında spor kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıkan İspanyol yıldız, 13 gol ve 14 asistlik devasa bir katkı sağlayarak takımının hücum hattındaki en önemli kozu haline gelmişti. Skor üretimindeki bu etkinliğine rağmen milli takım kapısının kendisine kapalı kalması, tecrübeli oyuncu için beklenmedik bir "kötü haber" olarak kayıtlara geçti.

Luis de la Fuente'nin tercihleri sonrası gözler tamamen Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına çevrilirken, Asensio'nun bu karara sahada vereceği tepki merak konusu oldu. Milli arayı İstanbul'da geçirecek olan yetenekli futbolcunun, önümüzdeki süreçte form grafiğini daha da yukarı çekerek İspanya teknik heyetine kendisini yeniden kanıtlama hedefinde olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise ligin en kritik döneminde yıldız oyuncularının dinlenme fırsatı bulmasını teselli kaynağı olarak görüyor.

İSPANYA KADROSUNU AÇIKLADI!

İşte İspanya'nın açıklanan kadrosu:

Kaleci: Unai Simon - David Raya - Alex Remiro - Joan Garcia

Defans: Llorente - Pedro Porro - Laporte - Pau Cubarsi - Huijsen - Mosquera - Cucurella - Grimaldo

Orta saha: Rodrigo - Zubimendi - Pedri - Fornals - Carlos Soler - Dani Olmo - Fermin

Forvet: Yeremy - Alex Baena - Barrenetxea - Victor Munoz - Oyarzabal - Ferran Torres - Borja Iglesias - Lamine Yamal

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
