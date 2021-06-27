Fenerbahçeli Attila Szalai için Napoli iddiası

Attila Szalai, EURO 2020 performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak İtalya Serie A ekibi Napoli'nin devrede olduğu iddia edildi.

İtalyan basınından Napoli Today sitesinin haberine göre Napoli Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Attila Szalai'yi listeye aldı.

23 yaşındaki futbolcunun Macaristan Milli Takımı ile performansına vurgu yapılan haberde, sürpriz bir takas iddiasına da yer verildi.

ATTILA SZALAI - MARIO RUI TAKASI

Fenerbahçe'nin sol bek transferi için Mario Rui ile ilgilendiği ve Napoli'nin Attila Szalai girişimlerinde paranın yanı sıra bu takası da masaya getirebileceği aktarıldı.

Novak'ın yerine sol bek aradığı öne sürülen Fenerbahçe'nin Mario Rui ismini düşündüğü belirtildi. 30 yaşındaki Portekizli futbolcu geçen sezon Napoli formasıyla 36 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.

(FUTBOL ARENA)

