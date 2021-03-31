Fenerbahçeli Attila Szalai'yi, Leicester City takibe aldı

Erol Bulut'un ayrılığının ardından Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle Samandıra'da hava değişirken, yaşanan transfer gelişmeleri de ortaya çıktı.

Bu sezon yaptığı harcamalar neticesinde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerine büyük önem veren Fenerbahçe, bir yandan da gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye almaya başladı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın ardından Attila Szalai de Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Macar stoper, Leicester tarafından yakın takibe alındı. Mavi-Beyazlılar'ın, Szalai'nin Macaristan'ın Polonya ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği kaydedildi. Szalai'nin Fenerbahçe'deki performansının da takip edileceği kaydedildi.

Fenerbahçe, ocak ayında katılan 23 yaşındaki savunmacının performansından çok memnun. Szalai'nin satılması düşünülmüyor. Ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilir.

Leicester, geçen ekim ayında Wesley Fofana için St.Etienne'e 35 milyon Euro (345 milyon TL) ödemişti. Fenerbahçe'nin de Macar stoper için kapıyı en az 25 milyon Euro'dan (246 milyon TL) açması bekleniyor. 2019'da Maguire'ı 87 milyon Euro'ya (855 milyon TL) Manchester United'a satan İngiliz ekibi, Liverpool'un takibindeki Çağlar Söyüncü'yü de yüksek bir bedelle gönderebilir. Bu durumda Fenerbahçe'nin istediği rakamla masaya oturmaları muhtemel.