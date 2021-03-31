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Fenerbahçeli Attila Szalai'yi, Leicester City takibe aldı

31.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de kalan 10 karşılaşmaya Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacak olan Fenerbahçe'de takımın yıldızlarına yapılan transfer teklifleri ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin devre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye Leicester City talip oldu. İngiliz ekibi, Liverpool'un takibinde olan milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü yüksek bir bedelle gönderebilir. Bunun neticesinde, sarı lacivertli takımın genç stoper Attila Szalai için kapıyı 25 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

Fenerbahçeli Attila Szalai'yi, Leicester City takibe aldı

Erol Bulut'un ayrılığının ardından Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle Samandıra'da hava değişirken, yaşanan transfer gelişmeleri de ortaya çıktı.

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Bu sezon yaptığı harcamalar neticesinde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerine büyük önem veren Fenerbahçe, bir yandan da gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye almaya başladı.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın ardından Attila Szalai de Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Macar stoper, Leicester tarafından yakın takibe alındı. Mavi-Beyazlılar'ın, Szalai'nin Macaristan'ın Polonya ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği kaydedildi. Szalai'nin Fenerbahçe'deki performansının da takip edileceği kaydedildi.

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Fenerbahçe, ocak ayında katılan 23 yaşındaki savunmacının performansından çok memnun. Szalai'nin satılması düşünülmüyor. Ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilir.

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Leicester, geçen ekim ayında Wesley Fofana için St.Etienne'e 35 milyon Euro (345 milyon TL) ödemişti. Fenerbahçe'nin de Macar stoper için kapıyı en az 25 milyon Euro'dan (246 milyon TL) açması bekleniyor. 2019'da Maguire'ı 87 milyon Euro'ya (855 milyon TL) Manchester United'a satan İngiliz ekibi, Liverpool'un takibindeki Çağlar Söyüncü'yü de yüksek bir bedelle gönderebilir. Bu durumda Fenerbahçe'nin istediği rakamla masaya oturmaları muhtemel.

OZAN İÇİN LIVERPOOL DEVREDE

Son olarak Milli forma ile gösterdiği performansla tekrar tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan için Liverpool'un devrede olduğu iddia edilmişti.

NORVEÇ MAÇINI İZLEDİLER

The Sun'da yer alan habere göre, Jürgen Klopp'un Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçında 26 yaşındaki oyuncuyu izlemek için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi.

13 MİLYON STERLIN

Öte yandan haberde, 2023'e kadar sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Ozan için Fenerbahçe'nin en az 13 milyon Sterlin talep ettiği ve Kırmızılar'ın 2015 yılında da milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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