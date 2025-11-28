Fenerbahçeli Ederson'dan işitme engelli miniğe duygusal hareket!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5.haftasında Kadıköy'de Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşan ve maçtan 1-1'lik skor ile ayrılan Fenerbahçe'de gözler pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçına çevrildi. Öte yandan Ferencvaros maçının seremoni anında ortaya duygusal görüntüler çıktı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın, kaleci Ederson'a kendisiyle beraber sahaya çıkan çocuğun işitme engelli olduğunu söylemesi üzerine Brezilyalı kaleci, çocuğa işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi. Fenerbahçe ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

