Fenerbahçeli Ederson'dan işitme engelli miniğe duygusal hareket!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5.hafta mücadelesinde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı maçın seremoni anında duygusal görüntüler ortaya çıktı. Seremoni sırasında kaleci Ederson'un işitme engelli bir kız çocuğuyla işaret dili ile konuşması sosyal medyada gündeme oturdu. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçeli Ederson'dan işitme engelli miniğe duygusal hareket!
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi'nin 5.haftasında Kadıköy'de Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşan ve maçtan 1-1'lik skor ile ayrılan Fenerbahçe'de gözler pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçına çevrildi. Öte yandan Ferencvaros maçının seremoni anında ortaya duygusal görüntüler çıktı.

EDERSON'DAN 'KALP'

Fenerbahçeli Ederson dan işitme engelli miniğe duygusal hareket! 1

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın, kaleci Ederson'a kendisiyle beraber sahaya çıkan çocuğun işitme engelli olduğunu söylemesi üzerine Brezilyalı kaleci, çocuğa işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi. Fenerbahçe ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

PAYLAŞIM GELDİ!

