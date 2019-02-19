Fenerbahçeli eski futbolcu Luis Nani kariyerini ABD'de sürdürecek

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Orlando City, Portekizli kanat oyuncusu Luis Nani'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orlando City, Nani'yi Sporting Lizbon'dan bedelsiz olarak renklerine bağladı. Portekiz Milli Takımı formasını 112 kez giyen futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Manchester United, Valencia, Lazio gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan 32 yaşındaki Nani, 2015-2016 sezonunda da Fenerbahçe'de oynadı.
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