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Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat'tan Benitez iddiası

04.06.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sosyal medya hesabından İspanyol hoca Rafael Benitez'in menajerinin pazartesi günü İstanbul'da olacağı bilgisini paylaştı. Benitez iddiasını ilk ortaya atan isim olan Özat, "Yüzde 99.9 Benitez Fenerbahçe'nin başına geçecek" paylaşımı yapmıştı. Son verdiği bilgiyle bu iddiayı bir adım daha ileri taşıdı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat'tan Benitez iddiası

Sarı-Lacivertliler'in başına Benitez'in geçeceğini iddia eden Ümit Özat, bu konuyu bir adım daha ileriye taşıdı. Özat, "Yüzde 99.9 Benitez Fenerbahçe'nin başına geçecek" paylaşımı yapmıştı. Özat son olarak Benitez'in menajerinin İstanbul'a geleceğini öne sürdü.

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"PAZARTESİ GELİYOR"

Özat yaptığı paylaşımda, "Öğrendiğim kadarıyla Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'a geliyor" bilgisini verdi. Dün gece ise eski kaptan, "Yarın çok önemli açıklamalar yapacağım" sözleriyle bugünü işaret etmişti. Özat'ın Benitez dışında başka bir konu açıklayıp açıklamayacağı merak konusu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu bütün takımlar için geçerli yine paraları bol keseden harcayın nasıl olsa babanızın malı degil bir kaç gün sonrada ağlayın tv lerde batıyoruz diye fakir halkımıza duygu sömürüsü yapın yardım toplayın
bu ülke ye ne meşhur tanınmış teknik tirektorler geldi ama valizini toplayıp sonrada dünyanın tazminatını alıp gitmiştir

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