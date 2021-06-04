Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat'tan Benitez iddiası

Sarı-Lacivertliler'in başına Benitez'in geçeceğini iddia eden Ümit Özat, bu konuyu bir adım daha ileriye taşıdı. Özat, "Yüzde 99.9 Benitez Fenerbahçe'nin başına geçecek" paylaşımı yapmıştı. Özat son olarak Benitez'in menajerinin İstanbul'a geleceğini öne sürdü.

"PAZARTESİ GELİYOR"

Özat yaptığı paylaşımda, "Öğrendiğim kadarıyla Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'a geliyor" bilgisini verdi. Dün gece ise eski kaptan, "Yarın çok önemli açıklamalar yapacağım" sözleriyle bugünü işaret etmişti. Özat'ın Benitez dışında başka bir konu açıklayıp açıklamayacağı merak konusu oldu.



