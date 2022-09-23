YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçeli eski futbolcu van der Wiel'i dolandırdıkları iddia edilen menajerlere hapis istemi

Fenerbahçeli eski futbolcu van der Wiel'i dolandırdıkları iddia edilen menajerlere hapis istemi

23.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli eski futbolcu van der Wiel'i dolandırdıkları iddia edilen menajerlere hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hollandalı Gregory Kurtley van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırdıkları iddia edilen menajer Ümit Akbulut ile Sinan Siner'in yargılandığı davada savcılık, sanıkların "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gregory Kurtley van der Wiel'in avukatı Abide Gülel katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Wiel'in, danışmanlık hizmeti almak için sanıklarla tanıştığını, sanıkların kendilerini bir otelin sahibi ve dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını belirtti.

Mütalaada, Akbulut'un kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı tespit edilen siteden Wiel'e villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin avro aldığı anlatıldı.

Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri ve sözleşmeye göre para aldıklarını söyledikleri belirtilen mütalaada, sözleşmedeki tutarın 2 milyon dolar olarak belirlenmesine rağmen Wiel'in 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin avroyu sanıkların hesabına yolladığı kaydedildi.

Mütalaada, kendilerini bir otelin sahibi olarak da tanıtan sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri vurgulanan mütalaada, sanıkların, Wiel'in yabancı olmasından faydalanıp, kendilerini olduklarından farklı tanıtıp hileli hareketlerde bulundukları aktarıldı.

Mütalaada, iki sanığın "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 17 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mütalaada ayrıca sanıkların "tehdit" suçundan beraatlerine karar verilmesi istendi. Savcının görüşüne karşı diyecekleri sorulan Wiel'in avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, 2017 yılında savcılığa başvurarak menajer Ümit Akbulut tarafından 4,5 milyon dolar dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürüp şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Ümit Akbulut ile Sinan Siner'i gözaltına almıştı.

Savcılık sorgularının ardından "dolandırıcılık ve yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Akbulut ve Siner serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akbulut ve Siner'e "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarından iddianame düzenlemişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecekSanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek
Tokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldüTokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Alerjisi olan kişilere "Kounis sendromu" uyarısıAlerjisi olan kişilere "Kounis sendromu" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Menajer Gregory van der Wiel

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
13:02
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike!

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike!

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.