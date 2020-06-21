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Fenerbahçeli Falette'den olay sözler! "Bu şekilde şampiyon olamayız"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2020 20:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Falette maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Falette'den olay sözler! "Bu şekilde şampiyon olamayız"

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmasının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Falette çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu açıklayan savunma oyuncusu, "Takımda bazı problemler var. Bu şekilde şampiyon olamayız." ifadelerini kullandı.

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