Fenerbahçeli Falette'den olay sözler! "Bu şekilde şampiyon olamayız"

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmasının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Falette çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu açıklayan savunma oyuncusu, "Takımda bazı problemler var. Bu şekilde şampiyon olamayız." ifadelerini kullandı.
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