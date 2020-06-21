Fenerbahçeli Falette'den olay sözler! "Bu şekilde şampiyon olamayız"

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmasının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Falette çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu açıklayan savunma oyuncusu, "Takımda bazı problemler var. Bu şekilde şampiyon olamayız." ifadelerini kullandı.

