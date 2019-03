Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Transfer süreci için konuşan Serdar Aziz, "Şu an için her şey güzel gidiyor, burada olmaktan mutluyum. İstendiğim için Fenerbahçe'ye geldim ve burada insanlar beni çok seviyor. Herşey olumlu gidiyor, olumlu hava var. Geldiğim günden bu yana gösterdiler. Bu desteği ve inancı aldım, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğina inanıyorum. Zorlu bir süreçti. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye veya tam tersi olması zor oluyor, bunu bende yaşadım ama mutlu sona ulaştık. Başkanımız her zaman benim arkamda durdu. Hocamız ve yönetimimiz dahil. Zorlu bir transfer süreci oldu. Onların olduğu gibi bende bu transferin arkasında durduğuma inanıyorum. İki taraf da isteyince oldu. Herkes dik durdu. Başkanımızla stadımızda tanışma fırsatı buldum. Hocamızla da Milli Takım'da tanışmıştık. Hocamıza borçlu olduğumu hissettim. Zor oldu, zorlu oldu ama bunda sonra daha iyi olacağına inanıyorum. İstenilmek güzel, burda olmak çok daha güzel tabi" dedi.