Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Devre arasında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi ve transfer süreciyle yeni takımındaki ilk izlenimlerine değindi.

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Transfer süreci için konuşan Serdar Aziz, "Şu an için her şey güzel gidiyor, burada olmaktan mutluyum. İstendiğim için Fenerbahçe'ye geldim ve burada insanlar beni çok seviyor. Herşey olumlu gidiyor, olumlu hava var. Geldiğim günden bu yana gösterdiler. Bu desteği ve inancı aldım, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğina inanıyorum. Zorlu bir süreçti. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye veya tam tersi olması zor oluyor, bunu bende yaşadım ama mutlu sona ulaştık. Başkanımız her zaman benim arkamda durdu. Hocamız ve yönetimimiz dahil. Zorlu bir transfer süreci oldu. Onların olduğu gibi bende bu transferin arkasında durduğuma inanıyorum. İki taraf da isteyince oldu. Herkes dik durdu. Başkanımızla stadımızda tanışma fırsatı buldum. Hocamızla da Milli Takım'da tanışmıştık. Hocamıza borçlu olduğumu hissettim. Zor oldu, zorlu oldu ama bunda sonra daha iyi olacağına inanıyorum. İstenilmek güzel, burda olmak çok daha güzel tabi" dedi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra bazı zorluklar olmasının normal olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Zorluğunu fazlasıyla yaşadık, bunlar normal şeyler. Dünyanın her yerinde böyle şeyler olabilir, bunları fazla takmamak gerekiyor. Hedefleri olan insanlarız, önümüze bakmamız gerekiyor dönüp arkaya bakmamamız gerekiyor. Bende burda olmaktan çok mutluyum. Geçmişteki her şeyi sildim. Dışarıdaki insanlar tarafından çok tepki olduğunu söyleyememe, olsa da buraya konsantreyim. Fenerbahçe'ye, camiaya kendimi kanıtlamak ve sevdirmek istiyorum. Bu formayla uzun süre oynamka istiyorum. Zorluklar olacak ama uzun süre devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin durumu için konuşan milli oyuncu, "Dışarıdan da Fenerbahçe'yi takip ediyordum. İyi, tatmin edici futbol yoktu. Kadroya göre istenilen yerde değildi ve oyun olarak istediğini yapamıyordu. Bunu bildiğim halde geldim. Birçok takımdan transfer teklifi aldım ama bunları bildiğim halde geldim. Bir daha yaşanmayacak bir süreç bu ama malesef bu sezon böyle oldu. Ersun hocamızdan sonra şekilde değişmesi, bir çok oyuncuyu kazanması, özellikle kadro dışın kalan oyuncuları kazanması önemli oldu. Takımın kendine inancı geldi, takım olarak henüz tam yapamıyoruz ama inan.ç geldi. Bu tamamen psikolojik, puan durumu olsun, özgüveni yitmişti takımın. Ligin son 8 haftasına giriyoruz, bundan sonra herşeyin daha iyi olacağına inanıyoruz. Dilerim ki bundan sonraki süreç daha iyi olacaktır. Ersun hocanın gözle görülür bir katkısı var ama futbolcuların da sorumluluğunu yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım bundan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izletiriz" diye konuştu.

Ersun Yanal ile arasındaki ilişkiye değinen Serdar, "Ersun hocayla genç milli takımlarda çalıştım tabii o zaman yaşım gençti. Hocanın daha önce çalıştığı öğrencileriyle olan muhabbetleri biliyorum hepsi olumlu rapor verdi ve benim gelişeceğimi söylediler. Ekibi de aynı şekilde, bende gelince gördüm. Bilim ve teknik olarak en iyisini vermeye çalışıyor. Burada oyuncuların sorumluluk alması gerekiyor. Burası Fenerbahçe kulübü. Hocamız zaten elinden geleni yapıyor. Futboların sorumluluk alıp, hocamızın bilim ve teknik detaylarıyla daha iyi kazanması gerekiyor. İnaşşalh bu seneyi atlatacağız ve seneye daha iyi bir Fenerbahçe izletecğeimizi düşünüyorum" cevabını verdi.

Takımdaki rekabet ile ilgili görüşleri sorulan stoper, "Forma rakabeti olması çok normal. Fenerbahçe'de oynuyorsanız daha fazla. Skrtel, Roman Sadık... Kıyasıya mücadele var. Skrtel'in kariyeri var, Sadık ve Roman'ın milli takım hedefi var, benimde milli takım var. Bunun daha sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte böyle alternatifler olması normaldir. Biz de çok fazla çalışıp sahaya vereceğiz, elimizden geleni yapacağız" dedi.

Skorer kimliğine de değinen yıldız isim, "Aslında gol atmayı çok seviyorum. Bu sene de Galatasaray ile 2 gol ve Fenerbahçe'de 2 gol attım, gol atmayı seviyorum. Şansımzı bu yönde olduğunu düşünüyorum. Maçtan önce 20 25 kişi gol atacağımı söyledi. Gol atarsam taraftarla daha farklı bir bağım olacağını söyledi. Gol oldu ve taraftarımızla paylaştım. Çok güzeldi, çok mutlu oldum. İnşallah devamı gelir" mesajını yolladı.

Sezonu 5. bitirmeyi planladıklarını belirten Serdar Aziz, "Baktığınız zaman takımın durumu skorboar ve puan durumunda belli. Taraftarı durum çok mutlu etmese de inançları tam. Takım birlikteliği çok büyük. Gol attıktan sonra hep beraber buluşuyoruz. O stadı doldurmaları inancımızın daha fazla olmasını sağlıyor. Saha içinde ve dışında bir bütünüz. Hedefimiz şu an sanırım 5. ile aramızda 6 puan var. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig. Kalan bütün maçları kazanabilecek güçteyiz. Ligi 5. bitirip UEFA'ya kalabiliriz. Kendimize de bu hedefi belirledik zaten. İnşallah kalan maçları kazanıp taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

Milli Takım'a geri dönmek isteyip istemediği sorulan Serdar, "Şenol hoca ile daha önce de çalıştım. Her fırsatta benim için söylediği güzel şeyler var. Böyle bir kadro tercihinde bulundu, saygı duyarım. Milli Takım'ı ben dışardan bir oyuncu olarak taraftar gibi destekliyorum. Ben çalışmama devam edip en iyisini vermeye çalışacağım. Milli Takım'a da çağırılırsam elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kadroya çağıran Şenol hocamız, herkesin bir çatı altında birleşip Şenol hocamıza inanması gerekir. Ben bir ayrımcılık olduğunu düşünmüyorum. Ligimizde bir problem bu, bende ligimizde milli takıma çağırılacak çok oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hocamız, hak edeni çağırıyor bence" diye cevap verdi.