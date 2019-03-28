Fenerbahçeli futbolcu Viktor Moses, Süper Lig'in en değerli ismi olma unvanını korudu

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Moses'in değeri 18 milyon Euro'dan 14 milyon Euro'ya düşse de, Nijeryalı oyuncu Süper Lig'in en değerli ismi olma unvanını korudu.
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