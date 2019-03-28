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Fenerbahçeli futbolcu Viktor Moses, Süper Lig'in en değerli ismi olma unvanını korudu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Futbol dünyasının piyasa değerinin nabzını tutan transfermarkt, Fenerbahçe'li futbolcu Victor Moses'in piyasa değerini güncelledi.

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Moses'in değeri 18 milyon Euro'dan 14 milyon Euro'ya düşse de, Nijeryalı oyuncu Süper Lig'in en değerli ismi olma unvanını korudu.

Unvanını korudu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Victor Moses'in piyasa değerinde güncelleme yapıldı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Victor Moses'in piyasa değerinde güncelleme yapıldı.

Devre arasında Fenerbahce'nin Chelsea'den kiraladığı Moses, 18 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'de zirveye oturmuştu.

Devre arasında Fenerbahce'nin Chelsea'den kiraladığı Moses, 18 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'de zirveye oturmuştu.

Nijeryalı futbolcunun değeri 4 milyon Euro düştü ve 14 milyon Euro olarak güncellendi.

Nijeryalı futbolcunun değeri 4 milyon Euro düştü ve 14 milyon Euro olarak güncellendi.

Ancak buna rağmen Moses Süper Lig'deki en değerli isim olma unvanını sürdürdü. Fenerbahçe'de Moses'i kadroya giremeyen Slimani takip etti.

Ancak buna rağmen Moses Süper Lig'deki en değerli isim olma unvanını sürdürdü. Fenerbahçe'de Moses'i kadroya giremeyen Slimani takip etti.

Sezon başından bu yana kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yolduran ve Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından kadroya giremeyen Islam Slimani'nin değeri ise 10 milyon Euro.

Sezon başından bu yana kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yolduran ve Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından kadroya giremeyen Islam Slimani'nin değeri ise 10 milyon Euro.

Fenerbahçe'de piyasa değeri olarak Moses ve Slimani'nin ardından Ayew geldi.

Fenerbahçe'de piyasa değeri olarak Moses ve Slimani'nin ardından Ayew geldi.

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Yerli isimlere bakıldığında ise en değerli futbolcunun devre arasında Beşiktaş'tan kadroya dahil edilen Tolgay Arslan oldu.

Yerli isimlere bakıldığında ise en değerli futbolcunun devre arasında Beşiktaş'tan kadroya dahil edilen Tolgay Arslan oldu.

Moses gibi piyasa güncellemesi yapılan yıldız oyuncunun değeri 5 milyon Euro'dan 3 milyon 750 bin Euro'ya gerilese de, Tolgay takımdaki en değerli yerli oyuncu oldu.

Moses gibi piyasa güncellemesi yapılan yıldız oyuncunun değeri 5 milyon Euro'dan 3 milyon 750 bin Euro'ya gerilese de, Tolgay takımdaki en değerli yerli oyuncu oldu.
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