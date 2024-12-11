SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli futbolcular Athletic Bilbao mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "Kaybedince konuşmak kolay! Çok üzgünüz..." İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko...

Fenerbahçeli futbolcular Athletic Bilbao mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "Kaybedince konuşmak kolay! Çok üzgünüz..." İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.12.2024 20:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı - lacivertli futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcular Athletic Bilbao mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "Kaybedince konuşmak kolay! Çok üzgünüz..." İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

İRFAN CAN KAHVECİ: BU TEPKİLERİ BİLİYORUM

Screenshot_3

"İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarlarımızın da tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bu tepkileri biliyorum. Hep birlikte kalmalıyız. Hep beraber kalmalıyız. Tepkiler oluyor, haklarıdır. Takım arkadaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Sonuçta önümüzde devam eden bir süreç var. Sezon sonu inşallah güzel günlere yol açarız."

EDIN DZEKO: KAZANINCA KONUŞMAK KOLAY

2024-11-07T000000Z_726598909_MT1IMGOSP0007FWK18_RTRMADP_3_IMAGO-IMAGES-SPORTS

"Bir sebep bulması zor mağlubiyet. Zor bir gece oldu. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Bu turnuva aslında bize bağlı çünkü iki maçımız daha var. Şu an için her şey mümkün. Röportaja gelip konuşmak normal çünkü kaybedince yüzünüzü gösterebilmelisiniz. Kazanınca konuşmak herkese kolay."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 2
Athletic Bilbao Athletic Bilbao

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Athletic Bilbao İrfan Can Kahveci Edin Dzeko fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu! Açıklama geldi

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu! Açıklama geldi

ABD çekiliyor mu? Trump'tan çarpıcı açıklama: "Kendi başlarının çaresine bakacaklar"

ABD çekiliyor mu? Trump'tan çarpıcı açıklama: "Kendi başlarının çaresine bakacaklar"

Taraftar sitem etti! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Taraftar sitem etti! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Ayrılığı kendisi açıkladı! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı bile: 'Gidiyorum'

Ayrılığı kendisi açıkladı! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı bile: 'Gidiyorum'

Fenerbahçe tat vermedi! Athletic Bilbao'ya boyun eğdi

Fenerbahçe tat vermedi! Athletic Bilbao'ya boyun eğdi

Müjdeli haberi böyle duyurdu! Osimhen imzayı atıyor... Anlaşma tamam!

Müjdeli haberi böyle duyurdu! Osimhen imzayı atıyor... Anlaşma tamam!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.