Fenerbahçeli futbolcular Athletic Bilbao mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "Kaybedince konuşmak kolay! Çok üzgünüz..." İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

İRFAN CAN KAHVECİ: BU TEPKİLERİ BİLİYORUM

"İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarlarımızın da tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bu tepkileri biliyorum. Hep birlikte kalmalıyız. Hep beraber kalmalıyız. Tepkiler oluyor, haklarıdır. Takım arkadaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Sonuçta önümüzde devam eden bir süreç var. Sezon sonu inşallah güzel günlere yol açarız."

EDIN DZEKO: KAZANINCA KONUŞMAK KOLAY

"Bir sebep bulması zor mağlubiyet. Zor bir gece oldu. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Bu turnuva aslında bize bağlı çünkü iki maçımız daha var. Şu an için her şey mümkün. Röportaja gelip konuşmak normal çünkü kaybedince yüzünüzü gösterebilmelisiniz. Kazanınca konuşmak herkese kolay."