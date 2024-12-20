Fenerbahçeli futbolcular Eyüpspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu: "Erkek gibi sorumluluk almalıyız!" Dusan Tadic, Flip Kostic, İrfan Can Eğribayat...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile Ahmed Kutucu'nun ve En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

FLIP KOSTIC: "BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Flip Kostic, "Gol esnasında iyi bir aksiyon oluşmuştu ama genel itibarıyla bir şeyler söylemesi, yorum yapması gerçekten zor. İkinci golü bulmak için yeterli zamanımız vardı, şanslar da yarattık. Bu sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok daha iyisini ortaya koymak ve kazanmak zorundayız." dedi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: "TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Taraftardan özür dileyen İrfan Can Eğribayat, "Çok üzgünüz. Puan kaybettik. Taraftarlardan özür diliyoruz. Çok da iyi oynamadık. Birazcık daha fazla mücadele etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." şeklinde konuştu.

DUSAN TADIC: "HERKES ÖZ ELEŞTİRİSİNİ YAPMALI"

Takımındaki herkesin öz eleştiride bulunması gerektiğini vurgulayan Dusan Tadic, "Çok fazla şans yarattık. İkinci yarıya bakınca, yarattığımız şanslar vardı. Rakip kalecinin kurtarışları, direkten dönenler vardı. Çok fazla şans yarattık ikinci yarı ama kalemizde çok kolay gol gördük. Maça da iyi başlamadık. Bu bizim sorumluluğumuz. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bize fazlasıyla destek oluyor. Bunun sorumluları bizleriz. Hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendimden başlayarak, neyi daha iyi yapabiliriz sorgulamalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes öz eleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil. Bizler Fenerbahçe'yiz. İyi bir görüntü sergilemedik ve iyi bir sonuç alamadık. Bize inananları hayal kırıklığına uğrattık. Bu bir sorumluluğumuz ve hatalarımız." ifadelerini kullandı.