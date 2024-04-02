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Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? Sürpriz madde ortaya çıktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2024 07:42
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor’dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK’ye sevk edildi. Yapılan sevklerin ardından kimin kaç maç ceza alabileceği de yavaş yavaş netlik kazandı.

Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? Sürpriz madde ortaya çıktı...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı.

OSAYİ SAMUEL, OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT PFDK'YA SEVK EDİLDİ

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Fenerbahçe'de üç oyuncu PFDK'ya sevk edilirken kaç maç ceza alacakları da tartışma konusu oldu.

İNDİRİM UYGULANABİLİR

PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcuların cezaları belirlenirken sürpriz bir madde ortaya çıktı. Haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanabilir.

MADDE 12 – HAKSIZ TAHRİK

(1) Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.

(2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir

MADDE 13 – TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

(1) Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.

(2) Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

Madde 45 – Kavga

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen
(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.-
TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL’den 78.000.-TL’ye
kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 39.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş
yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

Madde 36 - Sportmenliğe ayrıkı hareket

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,
(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL’den 520.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL’den 260.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 32.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,
(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 160.000.-TL’den 800.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 80.000.- TL’den 400.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 52.000.-TL’den 260.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 26.000.-TL’den 132.000.-TL’ye kadar para cezası, verilir.
(d) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 400.000.-TL’den 1.200.000.-TL’ye kadar,

8 1. Lig için 220.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 120.000.-TL’den 220.000.- TL’ye kadar, 3. Lig için 60.000.-TL’den 120.000.-TL’ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da bu fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.

(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.

(3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde,

(a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,
(b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 800.000.-TL’den 2.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 400.000.-TL’den 1.200.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 200.000.-TL’den 800.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL’den 400.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası, verilir.

(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu durumu derhal TFF’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde; (a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 140.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 80.000.- TL’den 280.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den 120.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 34.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

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