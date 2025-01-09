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Fenerbahçeli genç futbolcular Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuştu: "Kime forma verilirse onu destekliyoruz!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.01.2025 23:20
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - lacivertlilerin genç futbolcularından Yusuf Akçiçek ve Ertuğrul Çetin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli genç futbolcular Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuştu: "Kime forma verilirse onu destekliyoruz!"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3 golle geçerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

YUSUF AKÇİÇEK: "ÖNEMLİ OLAN F.BAHÇE'NİN BAŞARISI"

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Fenerbahçe kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayan Yusuf Akçiçek, "Gol attığım için, kazandığımız için gururluyum. Fenerbahçe altyapısına girdiğimden beri bunun için çalışıyordum. Biz Fenerbahçe olarak her türlü sisteme hazır şekilde oynamaya çalışıyoruz. Hocam şans verdi. En iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Ben kendimi hazır tutmak zorundayım, gelen şansı en iyi şekilde değerlendirebilmek için..." şeklinde konuştu.

ERTUĞRUL ÇETİN: "FORMA KİME VERİLİRSE ONU DESTEKLİYORUZ"

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Genç file bekçisi Ertuğrul Çetin ise, "Kasımpaşa'yı kutluyorum. Takımımı da... Bu sezon ikinci maçım. Pozisyon gelmese bile full konsantrasyon oluyoruz. Pozisyon gereği daha az top geliyor. Böyle devam inşallah. Çok iyi bir ekibiz kaleciler olarak, antrenörler de öyle. Livi, İrfan ya da ben oynadığımda herkes destek oluyor. Hocamız kime formayı verirse biz de onu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa fenerbahçe
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