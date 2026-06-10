Fenerbahçeli Lugano'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de fırtınalar estiren Uruguaylı eski stoper, vatandaşı Fernando Muslera’nın Galatasaray efsanesi olmasının yolunu kendisinin açtığını söyledi. İşte o çok konuşulan itiraf...

DIEGO LUGANO’DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!

Türk futbolunun unutulmaz figürlerinden, Fenerbahçe'nin eski efsane stoperi Diego Lugano, vatandaşı Fernando Muslera ile ilgili ezeli rekabetin ateşini yeniden körükleyecek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güney Amerika basınında geniş yer bulan röportajında Lugano, Muslera’nın 2011 yılında Türkiye’ye adım atma sürecindeki gizli rolünü ilk kez bu kadar net bir dille paylaştı. Uruguaylı eski savunmacı, başarılı eldivene sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde verdiği tavsiye nedeniyle Türkiye’deki dostlarından ve sarı-lacivertli taraftarlardan hala sitem işittiğini belirtti.

URUGUAY BASINI MANŞETE TAŞIDI: "FENERBAHÇELİLER KIZGIN!"

Uruguay'ın spor mecralarında yer alan detaylara göre; Diego Lugano, Muslera’nın Galatasaray’a transferinde en büyük referans kaynağı olduğunu doğruladı. Türkiye'deki çevresinin kendisine hala kırgın olduğunu dile getiren efsane stoper, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe taraftarları ve Türkiye’deki dostlarım beni hala çok seviyor, bağırlarına basıyorlar. Ancak Fernando'ya Galatasaray'a gitmesini tavsiye ettiğim için beni asla affetmiyorlar. Bazı Türk arkadaşlarım, Fernando'nun orada kaldırdığı onca kupadan ve kazandığı şampiyonluklardan sonra bugün bile bana hala çok kızgın."

2026 DÜNYA KUPASI'NDA TARİH YAZMAYA HAZIRLANIYOR

39 yaşındaki deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna davet edilerek kırılması güç bir rekorun eşiğine geldi. Kariyerinde tam 5. kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak olan vatandaşını övgü yağmuruna tutan Lugano, "Beş farklı Dünya Kupası organizasyonunda yer almak her futbolcunun harcı değildir. Aslında Fernando, Uruguay futbol tarihinde bunu gerçekleştirecek yegane isimdir. Bu durum onun ne kadar büyük bir profesyonel, lider ve yetenek olduğunu dünyaya kanıtlıyor. Onun kaledeki varlığı tüm takıma sonsuz bir güven aşılıyor" şeklinde konuştu.

14 YILLIK EFSANE: 19 KUPA

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan ve 2025 yılına kadar tam 14 sene boyunca sarı-kırmızılı kaleyi koruyan Fernando Muslera, İstanbul'da geçirdiği sürede kazandığı 19 kupa ile Türk futbol tarihinin ve Galatasaray’ın en çok kupa kaldıran yabancı futbolcusu olarak adını altın harflerle tarihe yazdırmıştı.