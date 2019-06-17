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Fenerbahçeli Luigi Datome hastaneye kaldırıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2019 23:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı play-off final serisi 5. maçında hafıza kaybı yaşayan Luigi Datome özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçeli Luigi Datome hastaneye kaldırıldı

Maçın ikinci yarısında kafasına darbe alan İtalyan basketbolcu, hafıza kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli sağlık heyetinin derhal hastaneye götürmek istediği Datome için salondaki ambulans görevlilerinin "Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım" dedikleri belirtildi.

Bunun üzerine Fenerbahçe sağlık heyeti başka bir ambulans çağırıp zaman kaybı yaşamamak adına, oyuncuyu özel araçla hastaneye götürdü. Datome'nin hastanede kontrollerinin yapıldığı ve durumunun daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe luigi datome

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