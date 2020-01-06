Fenerbahçeli Mauricio Isla, Boca Juniors'a gidiyor

Fenerbahçeli futbolcu Isla'nın Boca Juniors'a transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Arjantin kulübünün istediği tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili görüşmelerde son aşamaya gelindiği iddia edildi.

Arjantin basınındaki haberlere göre, Boca Junios'un Isla'yı istediği ve iki kulüp arasında görüşmelerin yoğun şekilde ilerlediği ve son aşamaya kaydedildi.

Arjantinli muhabir Luis Fregossi, Boca Juniors ile Fenerbahçe arasındaki Isla transferi için yapılan görüşmenin bu hafta sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

