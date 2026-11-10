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Galatasaray'da Osimhen ve Leao şoku! Derbide forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlıklarıyla taarruz hattında sıkıntı yaratan Victor Osimhen ve Rafael Leao'dan kötü haber geldi. Dizinden operasyon geçiren Osimhen'in ve adalesinde kanama tespit edilen Rafael Leao'nun durumunun sanılandan daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Osimhen ve Leao şoku! Derbide forma giyemeyecek
Emre Şen

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir viraja giren Galatasaray'da sakat oyuncuların tedavi süreçleri can sıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda diz operasyonu geçiren Victor Osimhen ile adale sakatlığı bulunan Rafael Leao'nun dönüş tarihlerinin tahmin edilenden daha uzun süreceği öğrenildi.

OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE YOK

Dizindeki rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren ve tedavisi hastanede sürdürülen Victor Osimhen'in sahalara dönüş takviminin uzadığı açıklandı. Samsunspor mücadelesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Aston Villa karşılaşmasında ve Beşiktaş derbisinde formasından uzak kalacak olan Nijeryalı golcünün durumuna dair net planlamanın 10 gün sonra yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.

RAFAEL LEAO 5-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sağ üst arka adalesinde ileri derece zorlanma ve kanama tespit edilen Rafael Leao için ise süreç daha uzun bir tedavi ve rehabilitasyon dönemini işaret ediyor. İlk aşamada 1 aylık bir tedavi süreci öngörülen Portekizli yıldızın, tedavinin ardından yapılacak 1 haftalık güçlendirme çalışmalarıyla birlikte toplamda 5-6 hafta sonra sahalara dönebileceği öne sürüldü.

Bu gelişmeyle birlikte yıldız kanat oyuncusunun kaçıracağı karşılaşmalar da netleşti. Leao'nun;

Samsunspor

Aston Villa

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

AEK

Eyüpspor

olmak üzere toplam 6 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giyemeyeceği aktarıldı. Teknik heyet, iki önemli ismin yokluğunda alternatif isimler üzerinden kadro kurgusunu şekillendirmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen Rafael Leao
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