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Fenerbahçeli Mesut Özil, dijital dünyaya rekorla girdi

17.02.2021 22:57 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Mesut Özil, dijital dünyaya rekorla girdi

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, çevrimiçi satın alınabilecek dijital ürünlerle kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu olmayı başarmakla kalmadı ve Mesut Özil'in satışa çıkan 3D Genie'si ilk 10 dakikada 500 bin Dolar değerinde ürün satışı sağladı.

Fenerbahçe'nin devre arasında Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil, futbol dünyasının yanı sıra dijital ortamda da ilkler ve rekorlarla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu, çevrimiçi satın alınabilecek dijital ürünlerle kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu olmuştu ki sahip olduğu dijital karakterin koleksiyonu rekor bir satışla açılış yaptı.

Mesut Özil'in Genie'si ilk 10 dakikada 500 bin Dolar'lık ürün satışı sağladı. Genie aktivasyonu ve dijital ürün satışı, Arsenal'den Fenerbahçe'ye flaş transferindeki büyük etkiyi yarattı. Yaratılan karakter, gerçeğin anlatımına ne kadar çok bağlı kalırsa o kadar dijital ürün satışı sağlamakta.

Yıldız futbolcu, dijital üç boyutlu karakterinin benzersiz serisini yaratmak adına ABD merkezli Genies şirketi ile bir ortaklık kurmuştu ve Nifty Gateway'de satılacak bu benzersiz serinin gelirlerinin bir kısmı da BigShoe adlı yardım kurumuna gitmekte.

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