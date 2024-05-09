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Fenerbahçeli milli sporcu Rabia Topuz yoğun bakıma kaldırıldı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.05.2024 20:31
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Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada milli sporcu Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçeli milli sporcu Rabia Topuz yoğun bakıma kaldırıldı!

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada milli sporcumuz Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yoğun bakımda yattığını açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Milli sporcularımızdan Rabia Topuz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisini acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe'de geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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