SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli sporcuları görenler şoke oldu! ''Bunlar -12 derecede ne yapıyor?''

Fenerbahçeli sporcuları görenler şoke oldu! ''Bunlar -12 derecede ne yapıyor?''

27.01.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da, yüksek irtifa kampında antrenman yapan Fenerbahçe'nin genç takım yüzücülerine, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu karlı zeminde, şok programı uygulanıyor. Antrenör Mesut Erdoğan, şok programının, sporcuların kas ile eklemlerini yenilemek ve toparlamak için uygulandığını belirtti. Sporcuları gören halk ''Bunlar ne yapıyor?'' yorumunda bulundu.

Fenerbahçeli sporcuları görenler şoke oldu! ''Bunlar -12 derecede ne yapıyor?''

Mart ayında Edirne'de düzenlenecek Edirne-Cup Turnuvası'nda milli forma mücadelesi verecek Fenerbahçeli yüzücüler, 15 Ocak'ta Erzurum'da yüksek irtifa kampına başladı. Antrenör Mesut Erdoğan yönetimindeki 7 kız, 4 erkek olmak üzere 11 yüzücü, Palandöken ilçesindeki Olimpik Havuz'da günde çift antrenman yapıyor. 4,5 saat yüzüp 1,5 saat de karada çalışan sporcuların kas ve eklemlerinde meydana gelebilecek ödem ile yorgunlukları gidermek için havuzun önündeki karlı zeminde şok programı uygulanıyor. Yüzme antrenmanı sonrası sporcular, 30 ile 45 saniye süresince mayolarıyla karlı zeminde kulaç atıyor.

30-45 SANİYE ŞOK UYGULAMASI

4f54386cb6398f1e6a7628f5fb111424

Antrenör Mesut Erdoğan, yoğun geçen antrenmanların ardından sporculara, havuzlarda içi buzla dolu küvetlerde şok programı yapıldığını belirterek, "Erzurum'da böyle bir şoklama küveti olmadığı için karlı zemini tercih ediyoruz. Şok programı, sporcuların kas ve eklemlerini yenileme ve toparlamak için uygulanan yöntemdir. Antrenman sonrası 30 ile 45 saniye arasındaki şok uygulamasında sporcuların kas ve eklemlerindeki toparlanma sürelerini hızlandırıyoruz" dedi.

'HEDEFİM 2024 OLİMPİYATLARI'

23c149e2c88c4bedc0b60779979b676a

Yüzmeye 5 yaşında başladığını belirten milli yüzücü Elanaz Özdemir (15), 1,5 yıldır sporcusu olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde, Roma'da yapılan 'Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4x200 bayrakta 3'üncülük ve Türkiye Şampiyonası'nda kulüpler arası genç kadınlarda 1'incilik gibi birçok başarıya imza attığını vurguladı. Özdemir, "Hedefim, 2024 olimpiyatlarına kota kazanmak, Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası'na gitmek. Yoğun antrenman sonrası kara girmek bir şok etkisi yaratıyor çünkü antrenmanda vücut ısısı ve nabız yükseliyor. Bir anda kara girdiğinde bir şok yaşıyorsun ama iyi geliyor yani böyle vücudu kendine getiriyor. Tekrardan rahatlama hissi veriyor. Kampa geldiğimizden beri her gün her antrenmanda yapıyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
İşte o fotoğraf! Acun Ilıcalı'dan bir bomba dahaİşte o fotoğraf! Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2. Vedat Muriqi savaşı sona erdi! Lazio transferi resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2. Vedat Muriqi savaşı sona erdi! Lazio transferi resmen açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Böyle fatura daha önce görülmedi! Galatasaray'a 75 milyon euro!

Son dakika Galatasaray haberleri: Böyle fatura daha önce görülmedi! Galatasaray'a 75 milyon euro!

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

İşte o fotoğraf! Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha

İşte o fotoğraf! Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.